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От землетрясения в Турции и Сирии погибли не менее 12 000 человек 

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 18:59
От землетрясения в Турции и Сирии погибли не менее 12 000 человек  - Фото
Разрушения от землетрясения в Турции (Фото - EPA)

От землетрясения в Турции и Сирии погибли не менее 12 000 человек, сообщают официальные и общественные источники в этих странах.  

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На вечер 8 февраля управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтвердило гибель от землетрясения около 9100 человек, примерно 52 000 были ранены. Уничтожены около 10 000 зданий в десяти провинциях страны. 

Такие же данные озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Власти Сирии сообщают о более чем 1500 погибших и тысячах пострадавших, однако эти данные учитывают только территории, которые находятся под контролем Дамаска. Сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), которая базируется в Лондоне, заявляет о более чем 3100 погибших по всей стране и не менее 3000 раненых и травмированных.

По этим данным, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 12 000 человек.

Поисково-спасательные работы на местах, пострадавших от катастрофы, продолжаются, и число погибших и пострадавших может возрасти.

Президент Турции Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Сергій Бережний
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Сирия погибшие землетрясение Турция реджеп тайип эрдоган
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