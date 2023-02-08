От землетрясения в Турции и Сирии погибли не менее 12 000 человек, сообщают официальные и общественные источники в этих странах.

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На вечер 8 февраля управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтвердило гибель от землетрясения около 9100 человек, примерно 52 000 были ранены. Уничтожены около 10 000 зданий в десяти провинциях страны.

Такие же данные озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Власти Сирии сообщают о более чем 1500 погибших и тысячах пострадавших, однако эти данные учитывают только территории, которые находятся под контролем Дамаска. Сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), которая базируется в Лондоне, заявляет о более чем 3100 погибших по всей стране и не менее 3000 раненых и травмированных.

По этим данным, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 12 000 человек.

Поисково-спасательные работы на местах, пострадавших от катастрофы, продолжаются, и число погибших и пострадавших может возрасти.

Президент Турции Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

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Сергій Бережний

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