Отец погибшей в катастрофе МН17 обратился к Путину: Перестаньте отрицать очевидное

В Нидерландах, на суде по делу МН17 голландец Йос Джаноттен, который потерял в авиакатастрофе дочь, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом перестать отвергать очевидную причастность России к трагедии. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

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"Я не понимаю, как в России могут работать целые группы людей, чтобы скрыть это страшное преступление. В частности, такие люди, как Путин и Лавров. Я хотел бы спросить у Путина, помнит ли он, что большая часть "Курска" была поднята нидерландцами, как после разговора с родственниками подводников он согласился, чтобы нидерландские компании подняли тела членов экипажа "Курска". Понимает ли он, что родственники МН17 также ищут правды. Пусть Путин скажет, что это была ошибка, пусть скажет что-то и перестанет отрицать очевидное", – сказал Джаноттен во время своего выступления в суде.

Он рассказал, что его дочь Лика погибла в 26 лет вместе со своим возлюбленным.

"Я пришел с работы и увидел новость о трагедии. Мы видели новость, как эти нелюди с мишкой в одной руке и оружием в другой говорили. Нелюди... Я только успокаивал себя, что Лика и Эрик не почувствовали того, что с ними произошло... Нашли часть тела Лики. Она очень обгорела, настолько, что не была похожей на человеческое тело. Нам посоветовали не смотреть, и мы не делали этого. Нам до сих пор не верится, что она лежит в том гробу. Затем были идентифицированы кость, череп, и мы похоронили ее еще раз, еще один маленький гроб", – рассказал отец погибшей.

После трагедии он боится провожать в отпуск свою вторую дочь и ее семью.

Сегодня слово в суде имели 11 родственников погибших рейса МН17.

Следующее судебное заседание состоится 23 сентября.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Уголовное дело по МН17 ведется с марта 2020 года. Обвинения выдвинуты против четверых боевиков: трех россиян и одного человека с паспортом Украины. Это:

→ сотрудник ФСБ в отставке Игорь (Стрелков) Гиркин;

→ отставной сотрудник ГРУ Сергей Дубинский;

→ отставной офицер армии России Олег Пулатов;

→ командующий подразделением разведки террористов ДНР Леонид Харченко.

Вадим Ребрина

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