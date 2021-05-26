Отказ экстренного торможения. В Италии рассказали детали смертельной аварии на канатке

Три дня назад на канатной дороге в Италии произошла авария со смертельным исходом – рухнула кабина, в результате чего девять человек погибли, еще пятеро получили травмы. Сегодня местная генпрокуратура задержала троих подозреваемых в аварии и назвала вероятные причины трагедии, пишет RaiNews.

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По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. Причем тормозная система была повреждена уже несколько недель и должностные лица канатки знали об этом, подчеркнули правоохранители.

В результате расследования были арестованы три человека: 56-летний владелец компании Луджи Нерини, а также начальник и инженер службы эксплуатации канатной дороги.

Допускается, что они, зная о неисправности тормозной системы, продолжали эксплуатировать канатку и катать туристов, чтобы не останавливать систему и не упускать текущую прибыль.

"Сотрудники были уверены, что трос не оборвется и пошли на риск, что, к сожалению, привело к смертельному исходу", – отметила одна из прокуроров Олимпия Босси.

23 мая в Италии произошла смертельная авария на канатной дороге, в результате которой пострадали 14 человек – девять из них погибли.

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Дарья Мостовая

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