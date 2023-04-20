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Отношения Китая с Россией вызывают беспокойство — министр финансов США

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 19:37
Отношения Китая с Россией вызывают беспокойство — министр финансов США - Фото
Джанет Йеллен (фото - ЕРА)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что "безграничное" партнерство Китая и России является "тревожным свидетельством того, что он несерьезно" относится к прекращению войны Москвы против Украины. Об этом она сказала, выступая в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, сообщает Sky News.

"Важно, чтобы Китай и другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в уклонении от санкций", – сказала Йеллен.

Она предупредила, что последствия каких-либо нарушений будут "серьезными".

  • 13 апреля The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона написала, что разведка России сообщала, будто Китай одобрил передачу вооружений Москве.
  • В отчете американской разведки, который является частью более 100 секретных документов, опубликованных недавно в интернете, говорится, что российская террористическая организация Группа Вагнера в начале этого года безрезультатно пыталась купить оружие у Китая.
Вадим Ребрина
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Китай Джанет Йеллен
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