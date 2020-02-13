Отвернут от РФ. В Беларуси изменят государственный герб: фото

Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство юстиции Беларуси разработало поправки в законопроект о государственных символах, которыми планируется изменить внешний вид герба страны. Об этом сообщает TUT.by.

В Минюсте страны планируют сделать "более четкими и географически выверенными" изображения материков: глобус развернут так, что на его видимой части будет не Россия, а Европа.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его:

Звезду планируют сделать "менее милитаризированной". Более объемными сделают изображение клевера, льна и ленты, обрамляющей цветы. На гербе уточнят изображение контура территории страны, перекрасив его в золотой цвет.