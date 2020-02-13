Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Отвернут от РФ. В Беларуси изменят государственный герб: фото

Отвернут от РФ. В Беларуси изменят государственный герб: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
13.02.2020, 17:30

Герб сделают более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене, говорит министр юстиции Олег Слижевский

Министерство юстиции Беларуси разработало поправки в законопроект о государственных символах, которыми планируется изменить внешний вид герба страны. Об этом сообщает TUT.by.

В Минюсте страны планируют сделать "более четкими и географически выверенными" изображения материков: глобус развернут так, что на его видимой части будет не Россия, а Европа.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его: 

Звезду планируют сделать "менее милитаризированной". Более объемными сделают изображение клевера, льна и ленты, обрамляющей цветы. На гербе уточнят изображение контура территории страны, перекрасив его в золотой цвет.

Еще по теме
Напишите нам
беларусь герб
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 