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Ответ Десантису. Двое топ-республиканцев заявили, что США не могут отвернуться от Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 12:41
Ответ Десантису. Двое топ-республиканцев заявили, что США не могут отвернуться от Украины - Фото
Фото: EPA

Двое потенциальных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс и Крис Сунуну заявили, что не согласны с позицией губернатора Флориды Рона Десантиса по поводу российско-украинской войны, пишет CNN.

Пенс на внешнеполитическом форуме в Айове заявил, что "война в Украине – это не территориальный спор, это российское вторжение".

"Если мы думаем о самом большом и самом важном для нас стратегическом вызове, которым является Китай, лучший способ подать сигнал Китаю относительно его военных амбиций — это увидеть, как свободный мир твердо выступает за суверенитет народа Украины", – сказал Пенс, который был вице-президентом США при Дональде Трампа.

Крис Сунуну, губернатор штата Нью-Гэмпшир, тоже заявил, что США должны поддерживать союзников по всему миру, где бы они ни находились.

Он считает, что стоимость поддержки Украины не идет ни в какое сравнение с ценой, которую придется заплатить США в случае, если Россию сейчас не остановить.

"В вопросе государственных средств не должно быть открытых чеков, деньги налогоплательщиков должны тратиться и учитываться с умом. Но цена, которую сегодня платят Соединенные Штаты в Украине, намного меньше той цены, с которой мы столкнемся, если Путин продолжит свой бросок на мероприятие угрожая суверенитету и безопасности НАТО", – написал он в Washington Times.

Сунуну, как и Пенс, отмечает: Китай пристально наблюдает за событиями в Украине. И если помощь Украине прекратится, это будет воспринято как однозначный сигнал, что Соединенные Штаты не поддерживают своих союзников.

Он добавил, что некоторые республиканцы сбились с нравственного компаса в вопросах внешней политики.

"Как республиканцы мы должны поддерживать свободу, а не отказываться от нее", – написал Сунуну.

  • 14 марта 2023 года потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США.
  • В тот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина.
Андрій Водяний
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