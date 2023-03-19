Ответ Десантису. Двое топ-республиканцев заявили, что США не могут отвернуться от Украины
Двое потенциальных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс и Крис Сунуну заявили, что не согласны с позицией губернатора Флориды Рона Десантиса по поводу российско-украинской войны, пишет CNN.
"Если мы думаем о самом большом и самом важном для нас стратегическом вызове, которым является Китай, лучший способ подать сигнал Китаю относительно его военных амбиций — это увидеть, как свободный мир твердо выступает за суверенитет народа Украины", – сказал Пенс, который был вице-президентом США при Дональде Трампа.
Крис Сунуну, губернатор штата Нью-Гэмпшир, тоже заявил, что США должны поддерживать союзников по всему миру, где бы они ни находились.
Он считает, что стоимость поддержки Украины не идет ни в какое сравнение с ценой, которую придется заплатить США в случае, если Россию сейчас не остановить.
"В вопросе государственных средств не должно быть открытых чеков, деньги налогоплательщиков должны тратиться и учитываться с умом. Но цена, которую сегодня платят Соединенные Штаты в Украине, намного меньше той цены, с которой мы столкнемся, если Путин продолжит свой бросок на мероприятие угрожая суверенитету и безопасности НАТО", – написал он в Washington Times.
Сунуну, как и Пенс, отмечает: Китай пристально наблюдает за событиями в Украине. И если помощь Украине прекратится, это будет воспринято как однозначный сигнал, что Соединенные Штаты не поддерживают своих союзников.
Он добавил, что некоторые республиканцы сбились с нравственного компаса в вопросах внешней политики.
"Как республиканцы мы должны поддерживать свободу, а не отказываться от нее", – написал Сунуну.
- 14 марта 2023 года потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США.
- В тот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина.
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