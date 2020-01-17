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Ответ Лаврову: Польша напомнила России о сталинском режиме

Ответ Лаврову: Польша напомнила России о сталинском режиме - Фото
Фото: depositphotos.com
17.01.2020, 14:18

Лавров в очередной раз поднял тему "исторической правды"

Польша напомнила России о сталинском режиме, реагируя на слова и.о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об исторических противоречиях между странами . Об этом Министерство иностранных дел Польши написало в Twitter.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и грабеж экономики. Красная Армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла свободу полякам!" - пишет министерство. 

Ранее Лавров на пресс-конференции затронул исторические противоречия между Польшей и Россией, а также выразил недовольство тем, что в Польше демонтируются памятники советским воинам, установленные вне мест захоронений.

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польша Россия сталинский режим
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