Ответ Лаврову: Польша напомнила России о сталинском режиме

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Польша напомнила России о сталинском режиме, реагируя на слова и.о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об исторических противоречиях между странами . Об этом Министерство иностранных дел Польши написало в Twitter.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и грабеж экономики. Красная Армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла свободу полякам!" - пишет министерство.

Ранее Лавров на пресс-конференции затронул исторические противоречия между Польшей и Россией, а также выразил недовольство тем, что в Польше демонтируются памятники советским воинам, установленные вне мест захоронений.

31 декабря 2019 года посол Германии в Польше Рольф Никел напомнил Владимиру Путину , что СССР вместе с нацистской Германией участвовал в разделе Польши.

13 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал на тему Польши.

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