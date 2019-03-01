Пакистан освободил пилота сбитого индийского истребителя

Абхинандан Вартаман (фото - ЕРА)

Пакистан освободил индийского летчика-истребителя, захваченного после того, как его самолет был сбит в контролируемом Пакистаном Кашмире. Об этом сообщает ВВС.

Абхинандан Вартаман был передан индийским чиновникам в пятницу на единственном законном пункте пересечения границы с Пакистаном.

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что освобождение пилота было "жестом мира" для Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к пилоту, сказал, что народ "гордится вашим образцовым мужеством".

После падения самолета местные жители пытались забросать катапультировавшегося пилота камнями, но в итоге его отбили пакистанские военные.

"Пакистанская армия очень хорошо заботилась обо мне, они очень профессиональны", - сказал Вартаман.

Он также раскритиковал индийскую прессу, заявив, что они всегда преувеличивают и говорят много вредных вещей, которые вводят людей в заблуждение.

До воздушного боя, утром 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двоих пилотов.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном, где у власти религиозно-националистические силы.