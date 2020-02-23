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Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет - Фото
Фото: EPA
23.02.2020, 23:39

Израильская ротиворакетная система "Железный купол" сбила примерно половину палестинских ракет

Сегодня, 23 февраля, южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Отмечается, что палестинцы выпустили около 20 ракет, десять из которых были сбиты израильской противоракетной системой "Железный купол".

Информации о пострадавших нет.

Сообщается, что атака палестинцев стала местью за то, что израильские силы открыли огонь по двум подозреваемым в закладке мин на границе. Один из них был ранен, а второй, член Бригады Аль-Кудса, вооруженного крыла Исламского джихада, Мохаммад эль-Найем – убит.

Палестинцев оскорбило, что израильтяне забрали тело погибшего с помощью бульдозера. В Израиле объяснили свой поступок тем, что не хотели подвергать опасности жизни своих солдат – убитый лежал на простреливаемой территории.

  • 28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины. В частности документ легализует израильские поселения на палестинской территории.
  • Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас даже отказался разговаривать с Трампом по телефону на эту тему.
Медведева Наталия
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