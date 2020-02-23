Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

Фото: EPA

Сегодня, 23 февраля, южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Отмечается, что палестинцы выпустили около 20 ракет, десять из которых были сбиты израильской противоракетной системой "Железный купол".

Информации о пострадавших нет.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.



Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.



This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

Сообщается, что атака палестинцев стала местью за то, что израильские силы открыли огонь по двум подозреваемым в закладке мин на границе. Один из них был ранен, а второй, член Бригады Аль-Кудса, вооруженного крыла Исламского джихада, Мохаммад эль-Найем – убит.

Палестинцев оскорбило, что израильтяне забрали тело погибшего с помощью бульдозера. В Израиле объяснили свой поступок тем, что не хотели подвергать опасности жизни своих солдат – убитый лежал на простреливаемой территории.

28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины. В частности документ легализует израильские поселения на палестинской территории.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас даже отказался разговаривать с Трампом по телефону на эту тему.