Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

Сегодня, 23 февраля, южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Отмечается, что палестинцы выпустили около 20 ракет, десять из которых были сбиты израильской противоракетной системой "Железный купол".

Информации о пострадавших нет.

