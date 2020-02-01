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Палестинская администрация разрывает отношения с Израилем и США

Палестинская администрация разрывает отношения с Израилем и США - Фото
Махмуд Аббас (фото - ЕРА)
01.02.2020, 17:10

Глава Палестинской администрации отказался обсуждать с Трампом его план по телефону и не принял копию текста документа

Палестинская администрация, отвергнув ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, разрывает все связи с США и Израилем, включая отношения в сфере безопасности. Об этом в субботу на встрече министров иностранных дел Лиги арабских стран в Каире заявил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас.

«Мы проинформировали израильскую сторону, что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в сфере безопасности», - сказал Аббас.

Он также сказал, что отказался обсуждать с Трампом его план по телефону и не принял копию текста документа.

«Трамп попросил меня поговорить с ним по телефону, но я сказал «нет», тогда он сказал, что хочет отправить мне письмо… но я отказался», - сказал Аббас.

Как отмечает агентство, Израиль и силы безопасности Палестинской администрации давно сотрудничают в полицейских участках оккупированного Западного берега, которые находятся под палестинским контролем. У ПА также есть соглашения о сотрудничестве в области разведки с ЦРУ, которые продолжали выполняться даже после того, как палестинцы начали бойкотировать мирные усилия администрации Трампа в 2017 году.

28 января президент Трамп представил свой мирный план для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины.

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Израиль дональд трамп Палестина Махмуд Аббас Ближний Восток
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