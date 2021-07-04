Папа Франциск госпитализирован для плановой хирургической операции
04.07.2021, 20:21
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
Сегодня, 4 июля, папу римского Франциска госпитализировали для проведения плановой хирургической операции. Об этом сообщает Vatican News.
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Утром понтифик провел службу для верующий, собравшихся в Риме на площади Святого Петра, а после этого его отвезли в больницу А. Джемелли, где ему предстоит плановая операция.
Папе Франциску сделают хирургическую операцию в связи с симптоматическим дивертикулярным стенозом толстой кишки.
Как отмечается, операцию проведет профессор Серджио Альфьер, который возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.
- 13 января папа римский в Ватикане вакцинировался от COVID-19.
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