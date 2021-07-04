Папа Франциск госпитализирован для плановой хирургической операции

Сегодня, 4 июля, папу римского Франциска госпитализировали для проведения плановой хирургической операции. Об этом сообщает Vatican News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром понтифик провел службу для верующий, собравшихся в Риме на площади Святого Петра, а после этого его отвезли в больницу А. Джемелли, где ему предстоит плановая операция.

Папе Франциску сделают хирургическую операцию в связи с симптоматическим дивертикулярным стенозом толстой кишки.

Как отмечается, операцию проведет профессор Серджио Альфьер, который возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.

13 января папа римский в Ватикане вакцинировался от COVID-19.

Читайте также: Зеленский – папе Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.