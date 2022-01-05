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Папа Франциск назвал людей, предпочитающих домашних животных детям, эгоистами

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 20:57
Папа Франциск назвал людей, предпочитающих домашних животных детям, эгоистами - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск заявил, что люди, которые предпочитают домашних животных детям, ведут себя эгоистично. Об этом он сказал во время общей аудиенции в Ватикане, сообщает BBC.

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"Сегодня... мы видим форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них есть один, и все, но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но это реальность", – сказал папа Франциск, назвавшийся в честь святого Франциска Ассизского, прежде всего известного своей любовью к животным.

Папа Франциск сказал, что людям, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, следует подумать об усыновлении.

Он также говорил о "демографической зиме", возможно, имея в виду страны со снижающейся рождаемостью.

СПРАВКА. С XVII века в мире наблюдается демографический взрыв. На то время население Земли составляло около 500 млн человек. К 1930 году численность населения составляла 2 млрд. В 1974-м на Земле проживали уже 4 млрд человек. В 1999 году — 6 млрд. Согласно исследованиям ООН, численность населения планеты в 2014 году составляла более 7,2 млрд, к 2025 году составит 8,1 млрд.

Папа Франциск не впервые критически высказывается о людях, предпочитающих домашних животных детям. В 2014 году он сказал, что домашние животные вместо детей – это "еще одно явление культурной деградации", и что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "сложные" отношения между родителями и детьми.

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Вадим Ребрина
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демография животные папа франциск
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