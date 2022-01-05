Папа Франциск назвал людей, предпочитающих домашних животных детям, эгоистами
Папа римский Франциск заявил, что люди, которые предпочитают домашних животных детям, ведут себя эгоистично. Об этом он сказал во время общей аудиенции в Ватикане, сообщает BBC.
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"Сегодня... мы видим форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них есть один, и все, но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но это реальность", – сказал папа Франциск, назвавшийся в честь святого Франциска Ассизского, прежде всего известного своей любовью к животным.
Папа Франциск сказал, что людям, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, следует подумать об усыновлении.
Он также говорил о "демографической зиме", возможно, имея в виду страны со снижающейся рождаемостью.
Папа Франциск не впервые критически высказывается о людях, предпочитающих домашних животных детям. В 2014 году он сказал, что домашние животные вместо детей – это "еще одно явление культурной деградации", и что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "сложные" отношения между родителями и детьми.
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