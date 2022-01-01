В первой проповеди 2022 года папа римский призвал защищать женщин

Папа римский Франциск в первой проповеди 2022 года защищать женщин и назвал насилие против женщин оскорблением Бога. Об этом сообщает AFP.

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Священник призвал положить конец насилию и стремиться к миру.

Папа римский, которому 17 декабря исполнилось 85 лет, напомнил верующим, что мир требует конкретных действий, таких как внимание к самым уязвимым, прощение других и стремление к справедливости.

"Церковь – это мать, церковь – это женщина. И поскольку матери дарят жизнь, а женщины хранят мир, давайте все будем прилагать больше усилий для улучшения положения матерей и защиты женщин", – сказал папа Франциск.

Он назвал насилие над женщинами оскорблением Бога.

"Сколько насилия направлено против женщин! Довольно! Обидеть женщину – значит оскорбить Бога", – заявил папа римский.

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Наталия Медведева

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