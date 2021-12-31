"Новый год неразрывно связан с Рождеством". Митрополит Епифаний поздравил украинцев
Новый год неразрывно связан с христианским праздником Рождество, поскольку исчисление "нашей эры" во всем мире ведется с Рождества Христова. Об этом сказал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в новогоднем поздравлении украинцам, опубликованном в Facebook предстоятеля.
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"В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть дойдут искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова!", – пожелал Епифаний.
Священник подчеркнул связь светского Нового года и религиозного праздника – Рождество, напомнив, что отсчет "нашей эры" ведется от Рождества Христова.
"Чувство близости Рождества уже незримо витает "в воздухе"и присутствует также в новогодней символике", – сказал митрополит.
Он рассказал, что ель как вечнозеленое дерево является символом жизни. Ее венчает рождественская звезда, символ Вифлеемской звезды. Яркие огоньки елочных украшений, свечи символизируют свет истины и правды. Обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов.
"В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшую и духовную радость, не забываем благодарить Господа за все Его благодеяния относительно нас и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022-й год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!", – пожелал украинцам предстоятель ПЦУ.
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