"Новый год неразрывно связан с Рождеством". Митрополит Епифаний поздравил украинцев

Новый год неразрывно связан с христианским праздником Рождество, поскольку исчисление "нашей эры" во всем мире ведется с Рождества Христова. Об этом сказал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в новогоднем поздравлении украинцам, опубликованном в Facebook предстоятеля.

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"В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть дойдут искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова!", – пожелал Епифаний.

Священник подчеркнул связь светского Нового года и религиозного праздника – Рождество, напомнив, что отсчет "нашей эры" ведется от Рождества Христова.

"Чувство близости Рождества уже незримо витает "в воздухе"и присутствует также в новогодней символике", – сказал митрополит.

Он рассказал, что ель как вечнозеленое дерево является символом жизни. Ее венчает рождественская звезда, символ Вифлеемской звезды. Яркие огоньки елочных украшений, свечи символизируют свет истины и правды. Обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов.

"В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшую и духовную радость, не забываем благодарить Господа за все Его благодеяния относительно нас и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022-й год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!", – пожелал украинцам предстоятель ПЦУ.

СПРАВКА. От Рождества Христова (Anno Domini или A. D.), сокращенная запись от Р. Х. – запись текущей эры, основанная на вычисленном римским игуменом Дионисием Малым годе рождения Иисуса из Назарета. Антонимом (по времени) является "до Рождества Христова", до Р. Х.

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Наталия Медведева

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