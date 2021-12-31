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"Празднуйте, мы прикроем". Защитники Украины на Донбассе поздравили с Новым годом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 15:14
Боец ВСУ Роман (скриншот видео ООС)
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Защитники Украины на Донбассе записали видео с поздравлениями с Новым годом. Ролик опубликован в Facebook операции объединенных сил.

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"Воины операции объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!" – подписано видео.

В трехминутном ролике военные желали украинцам в новом году здоровья, вдохновения, мира, семейного благополучия, хорошо учиться, быть гордостью родителей и верить в победу.

"Хочу пожелать всем мира, тепла, семейного благополучия, вдохновения и, самое главное, веры в нашу победу. Слава Украине!", – сказал на видео один из бойцов.

"Поздравляю всех военных, всех гражданских с грядущими праздниками. Хочу пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над головой, терпения, выдержки, всего самого лучшего. Мы победим в этой войне. Мы поборем и ту заразу, которая сейчас ходит, кроме войны", – поздравил военнослужащий Дмитрий.

Также свое поздравление записал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Мы выстояли и укрепились. Мы сохранили и бережем нашу Украину. И пусть Новый год, который уже на пороге, будет щедрым и добрым, откроет новые перспективы, сохранит и укрепит дух и единство нашего народа", – сказал он.

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Марк Сировой
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оос ВСУ Донбасс военные новый год александр павлюк
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