Защитники Украины на Донбассе записали видео с поздравлениями с Новым годом. Ролик опубликован в Facebook операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Воины операции объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!" – подписано видео.

В трехминутном ролике военные желали украинцам в новом году здоровья, вдохновения, мира, семейного благополучия, хорошо учиться, быть гордостью родителей и верить в победу.

"Хочу пожелать всем мира, тепла, семейного благополучия, вдохновения и, самое главное, веры в нашу победу. Слава Украине!", – сказал на видео один из бойцов.

"Поздравляю всех военных, всех гражданских с грядущими праздниками. Хочу пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над головой, терпения, выдержки, всего самого лучшего. Мы победим в этой войне. Мы поборем и ту заразу, которая сейчас ходит, кроме войны", – поздравил военнослужащий Дмитрий.

Также свое поздравление записал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Мы выстояли и укрепились. Мы сохранили и бережем нашу Украину. И пусть Новый год, который уже на пороге, будет щедрым и добрым, откроет новые перспективы, сохранит и укрепит дух и единство нашего народа", – сказал он.

На Новый год и Рождество в Украине будут дополнительные выходные.

Как будут работать на праздники банки – смотрите график.

Читайте также: "Новые вызовы". Канцлер Германии упомянет Украину в новогоднем обращении – DW

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.