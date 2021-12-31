"Новые вызовы". Канцлер Германии упомянет Украину в новогоднем обращении – DW
31.12.2021, 07:27
Олаф Шольц (фото - ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц упомянет Украину в новогоднем обращении к немецким гражданам. Об этом сообщает DW.
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Как отмечается, Шольц подчеркнет, что в ситуации вокруг Украины "возникают новые вызовы".
"Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", – говорится в его новогоднем обращении.
Отмечается, что поздравление Шольца выйдет в телеэфир вечером 31 декабря.
- По данным разведки, Россия может готовить вторжение в Украину на январь. РФ требует нерасширения НАТО на восток.
- 30 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: российско-немецкий газопровод Северный поток-2 могут не запустить из-за угроз Украине.
- На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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