"Новые вызовы". Канцлер Германии упомянет Украину в новогоднем обращении – DW

Канцлер Германии Олаф Шольц упомянет Украину в новогоднем обращении к немецким гражданам. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, Шольц подчеркнет, что в ситуации вокруг Украины "возникают новые вызовы".

"Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", – говорится в его новогоднем обращении.

Отмечается, что поздравление Шольца выйдет в телеэфир вечером 31 декабря.

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Марк Сировой

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