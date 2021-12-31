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"Новые вызовы". Канцлер Германии упомянет Украину в новогоднем обращении – DW

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 07:27
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц упомянет Украину в новогоднем обращении к немецким гражданам. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, Шольц подчеркнет, что в ситуации вокруг Украины "возникают новые вызовы".

"Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", – говорится в его новогоднем обращении.

Отмечается, что поздравление Шольца выйдет в телеэфир вечером 31 декабря.

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Марк Сировой
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вторжение поздравление новый год войска россии олаф шольц
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