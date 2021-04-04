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Папа обратился к миру с пасхальным посланием, в котором вспомнил и о войне в Украине

04.04.2021, 15:20
Папа обратился к миру с пасхальным посланием, в котором вспомнил и о войне в Украине - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA-EFE/VATICAN MEDIA)

Сегодня в честь католической Пасхи папа римский Франциск обратился к миру с традиционным посланием, в котором благословил и поздравил всех с праздником. В своей речи понтифик также вспомнил о войне на востоке Украины, сообщается на официальном сайте Ватикана.

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В числе прочего, он подчеркнул, что "вооруженные конфликты не прекратились, а военная мощь укрепляется". По словам папы, наш мир преследует "слишком много войн и слишком много насилия".

Франциск пожелал, чтобы военнопленные на востоке Украины и в Нагорном Карабахе были как можно скорее освобождены, а гонка вооружений – прекратилась.

Он напомнил, что 4 апреля также отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности, а "эти коварные и ужасные устройства" ежегодно убивают и калечат множество невинных людей. "Насколько лучше был бы наш мир без этих орудий смерти", – заявил папа.

  • В июне 2020 года папа призвал молиться за украинцев, пострадавших во время наводнений на западе Украины.

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Дарья Мостовая
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