Папа призвал богатые страны проявить щедрость и поделиться вакцинами с бедными соседями

Во время рождественского выступления папа римский Франциск обратился к богатым странам с призывом перестать устраивать гонки за вакциной от COVID-19 и поделиться ею с более бедными странами, которые не могут позволить закупать ее в больших обеъмах, передает CNN.

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Папа призвал всех к "щедрости и поддержке", особенно по отношению к тем, кто столкнулся с безработицей, лишениями и домашним насилием во время пандемии.

"Я прошу всех ответственных в государствах и компаниях содействовать сотрудничеству, а не создавать конкуренцию, искать решение и вакцины для всех, особенно для наиболее уязвимых и нуждающихся стран мира", – заявил Франциск.

1 ноября папа римский раскритиковал противников соблюдения карантинных ограничений, заявив, что не все обладают одинаковыми ресурсами для борьбы с болезнью.

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Дарья Мостовая

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