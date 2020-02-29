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Папа римский Франциск болен и третий день подряд отменяет мероприятия

Папа римский Франциск болен и третий день подряд отменяет мероприятия - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
29.02.2020, 19:32

Папа римский Франциск заболел. Официальные мероприятия отменены, понтифик работает в резиденции

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за болезни. Об этом пишет АР.

Сообщается, что он борется с "явной простудой" и не раскрывают природы заболевания. Сейчас священник работает в резиденции и принимает людей наедине. Франциск никогда не отменял так много официальных мероприятий за все семь лет папства.

Это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, от которой заболели 889 человек.

СПРАВКА. Папа перенес серьезное респираторное заболевание в молодости. Тогда он потерял часть легкого.
  • Последний раз Папу видели 26 февраля. Тогда он кашлял и сморкался во время мессы, а на следующий день отменил службу. Планировалось, что понтифик начнет выполнять свои обязанности 27 февраля.

Читайте также: Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру

Марк Сировой
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Папа римский франциск болезнь месса
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