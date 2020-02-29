Папа римский Франциск болен и третий день подряд отменяет мероприятия

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за болезни. Об этом пишет АР.
Сообщается, что он борется с "явной простудой" и не раскрывают природы заболевания. Сейчас священник работает в резиденции и принимает людей наедине. Франциск никогда не отменял так много официальных мероприятий за все семь лет папства.
Это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, от которой заболели 889 человек.
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