Папа Римский создал экзархат для украинских католиков в Италии

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, проживающих в Италии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Понтифик назначил апостольским администратором резиденции нового экзархата кардинала Анджело Де Донатиса - генерального викария папы для Римского управления УГКЦ.

Экзархат для украинцев Италии - новая церковная территориальная единица, охватывающая всю территорию Италии, а это около 70 000 верующих из 145 общин, в которой действуют более 60 священников.

Образование экзархата показывает, что украинцы в Италии формируют новую диаспору, считает управляющий по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко.

Согласно решению папы, кафедральным храмом и центром нового Апостольского экзархата будет приходской храм Святых Сергия и Вакха в Риме.

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12 мая сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкови (УГКЦ).