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"Парад фриков": опубликован список иностранных "наблюдателей" РФ на псевдореферендумах

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 12:20
Скриншот

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец составил список иностранных кремлевских "наблюдателей" на фейковых референдумах на временно оккупированных землях и обратился с ним к Службе безопасности Украины и Министерству иностранных дел. Об этом он написал в своем блоге.

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Список составлен по информации из открытых источников. Чиновник пишет, что в основном это "давние миньоны Кремля".

Лубинец призывает требовать от правительств стран ответственности для таких граждан – политической и юридической, а также внести эти лица в список персон нон грата как в Украине, так и в других демократических странах.

Список с комментариями/описанием от омбудсмена:

Беларусь

Сергей Лущ – лидер пророссийской организации "Русь молодая", работающей при поддержке государственного российского фонда "Россотрудничество".

Вадим Гигин – историк и публицист, главный редактор журнала "Беларуская мысль", в 2010 году получил запрет на въезд в страны ЕС из-за участия в пропаганде и оправдывания массового преследования гражданского общества в Беларуси.

Босния и Герцеговина

Олег Солдат – отмечено, что он "достаточно известный историк", о котором, однако, мало известно гуглу, но известно, что в свободное время читает лекции "Парашют, танец и хор: Россия в мировой культуре" для фонда "Русский мир" в Баня-Луке.

Слободан Шоя – в прошлом посол Боснии и Герцеговины в Египте, а ныне постоянный участник "наблюдения" за выборами в РФ.

Бразилия

Ванесса Сильва – информации о "наблюдательнице" в открытых источниках нет, как и достижений в сфере наблюдения за выборами.

Энрике Домингос – молодежный активист, который в свободное время любит посещать молодежные форумы в Сочи и ходить на встречи молодежи с российским диктатором Путиным.

Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима – политик, тоже любит посещать РФ (президентские выборы в 2018 году, Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга в 2021-м).

Великобритания

Ванесса Вили – редактор сайта 21st Century Wire, где можно найти отрицание существования коронавируса и о войне, которую "США ведут на территории Украины", а закрепленный с мая пост в Twitter говорит о президенте Зеленском как об "истребляющем свой народ" политике.

Венесуэла

Диа Надерде Эль-Андари – в 17 лет приехала учиться в СССР в Университет дружбы народов им. Лумумбы в 1972 году. Работала дипломатом в Сирии и Сербии.

Джон Кейлер Хименес – российские медиа сообщают, что Джон представляет НГО по наблюдению за выборами "Социальный проект", однако не удалось найти упоминание о такой организации в Венесуэле.

Ханлисберт Веласко – возглавляет то же "НГО", уже "наблюдала" в 2021 году на территории временно оккупированного Крыма, однако сами оккупационные администрации жаловались, что это не наблюдатель, а "студентка Университета дружбы народов".

Египет

Исмаэль Рефат – политический обозреватель.

Зимбабве

Тапива Масенда – координатор по вопросам внешних связей молодежного крыла политической партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт".

Италия

Елизео Берлиози/Бертолази – член Института перспективных исследований в области геополитики и вспомогательных наук, а также корреспондент пропагандистов ИА "Россия сегодня".

Вито Гриттани – основатель Международной дипломатической обсерватории, на сайте которой отмечается, что "референдум проходит в сепаратистских регионах Украины".

Джанфранко Вестуто – главный редактор издательства Russia News.

Джанантонио Микалессин – автор пропагандистского фильма "Украина, скрытая правда", "журналист". В своей "работе" повествует о якобы грузинских снайперах на Евромайдане-2014, "которые привели легитимный режим Януковича к краху".

Марко Пата – называет себя юристом и экспертом в сфере геополитики.

Камерун

Мирей Муэль – атташе по делам молодежи Камеруна.

Латвия

Алина Герлиня – заместитель шеф-редактора проекта Baltnews у пропагандистов "Россия сегодня". Родилась и выросла в Риге, поступила в МГИМО, участница конкурса "Лидеры России".

Мозамбик

Хосе Матемулане – несколько лет жил в Санкт-Петербурге, отрицает всякую связь с "поваром Путина" Пригожиным. В прошлом месяце сообщил New York Times, что НГО AFRIC запущено при поддержке "петербургского бизнесмена", которого он отказался назвать. НГО проводит различные мероприятия, включая "мониторинг выборов", получает пожертвования только в криптовалюте и участвовала в "предвыборном опросе". Ее страница в Facebook была заблокирована за связь с Пригожиным и попытку вмешаться во внутреннюю политику африканских стран.

Нидерланды

Ван Ден Энде – голландская "журналистка", откомандированная в российские войска в Украине. "Многочисленные жители села в Геническе рассказывали мне, что когда россияне вошли в их город, они оставили все нетронутым. Я слышала это выражение много раз. Без повреждений, без убитых, без раненых. По их словам, большинство людей рады тому, что там были россияне", – пишет пропагандистка.

Германия

Томас Рёпер – живет в РФ, ведет блог Anti-Spiegel, ориентированный на немецкоязычных пользователей. В статьях придерживается пророссийской линии, чем заслужил репутацию одного из самых радикальных поклонников Кремля. Неоднократно обвинялся в искажении фактов и одностороннем освещении событий.

Штефан Шаллер – управляющий директор Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), компании по снабжению и транспортировке энергии, большей частью которой владеет муниципальная ассоциация и Thuga Holding.

Кристоф Херстель – немецкий журналист и политический деятель, частый гость программ пропагандистов RT. Занимает антизападную и антиамериканскую позицию. Согласно Spiegel Online, Херстель "когда-то был востребованный как эксперт и журналист", а теперь "в значительной степени дискредитирован" из-за своих взглядов.

Патрик Вааб – отсутствует информация, кроме упоминания о нем в российских медиа.

ЮАР

Кулекани Мондли Скосана – глава подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс".

Зианда Нкуру – член краевого исполнительного комитета Коммунистической лиги молодежи ЮАР.

Словакия

Любица Блашкова – президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских высших учебных заведений. Выпускница Волгоградского государственного педагогического и Московского государственного педагогического института.

США

Вайт Рид – "журналист" российского пропагандистского агентства Sputnik.

Того (Западная Африка)

Куку Мавуле Хугблейм – член партии Союза за Республику, наблюдатель на парламентских выборах в Того в 2018 году.

Уругвай

Себастьян Лопес – представлен как член Международного объединения политических партий стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Франция

Андре Мишель Клод Шанклю – президент французской НГО Le Collectif France-Russie, лидер ассоциации "Франция-Россия", выступал с критикой антироссийских санкций после оккупации Крыма.

Эммануэль Леруа – французский политолог, один из владельцев франкоязычного сайта "Стоп русофобия", в интервью заявляет, что "Россия – последняя страна, которая еще свободна".

Антонин Бурат и Люк Ортель – "журналисты".

Арнольд Девали – рассказывает, что является юристом с лицензией в Вашингтоне и Франции.

Эстель Мозе и Тьерри Сент-Эрме – неизвестны.

Чехия

Яромир Вашек – общественный деятель, председатель общественной организации "Общество дружбы ЛНР/ДНР".

Роман Блашко – чешский "журналист" издания Halo noviny, критиковал правительство своей страны за "порчу отношений" с Россией из-за "надуманности о диверсии в Врбетице".

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"Видно, что РФ (по сравнению с 2014 годом) все труднее найти тех, кто выглядел бы серьезно и был готов идти на сотрудничество с государством-агрессором и террористом. Но, несмотря на массовые военные преступления, такие люди все еще находятся", – добавил Лубинец.

  • 23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.
Євген Пилипенко
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война фейк аннексия пропаганда оккупация псевдореферендум наблюдатели Дмитрий Лубинец
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