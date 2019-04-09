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09.04.2019, 16:31

Парламент Алжира назначил временного президента

Парламент Алжира назначил временного президента - Фото
Абделькадер Бенсалех (фото - EPA)

Временным президентом Алжира стал глава Совета нации Абделькадер Бенсалех

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После того как  президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил об отставке, уступив внутриполитическому давлению, парламент североафриканской страны во вторник, 9 апреля, назначил временного главу государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Им стал 77-летний Абделькадер Бенсалех, более 16 лет занимавший пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента).

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"В соответствии с конституцией Алжира, временный президент должен в течение 90 дней провести новые выборы главы государства, в которых он сам не может принимать участия", - говорится в сообщении.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства.

26 марта начальник штаба армии Алжира потребовал, чтобы Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него.

 

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Теги: Алжир, Абделькадер Бенсалех
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