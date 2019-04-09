Парламент Алжира назначил временного президента

После того как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил об отставке, уступив внутриполитическому давлению, парламент североафриканской страны во вторник, 9 апреля, назначил временного главу государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Им стал 77-летний Абделькадер Бенсалех, более 16 лет занимавший пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента).
"В соответствии с конституцией Алжира, временный президент должен в течение 90 дней провести новые выборы главы государства, в которых он сам не может принимать участия", - говорится в сообщении.
2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства.
26 марта начальник штаба армии Алжира потребовал, чтобы Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него.