Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку

Абдельазиз Бутефлика (фото - EPA)

Сегодня, 2 апреля, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства. Об этом сообщает APS.

Отмечается, что Бутефлика официально уведомил главу Конституционного совета о своем решении досрочно прекратить полномочия главы государства.

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Вчера Бутефлика заявил, что покинет пост к моменту истечения своего мандата 28 апреля.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления.

30 марта сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

26 марта начальник штаба армии Алжира потребовал, чтобы Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него.

Бутефлика уже согласился не баллотироваться на пятый срок на предстоящих выборах, которые были перенесены.

Протесты в Алжире начались в прошлом месяце после того, как Бутефлика, которого редко видели на публике после перенесенного в 2013 году инсульта, заявил, что планирует баллотироваться на новый срок.