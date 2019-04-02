Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 22:42

Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку

Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку - Фото
Абдельазиз Бутефлика (фото - EPA)

Бутефлика официально уведомил главу Конституционного совета о своем решении

Реклама
Реклама

Сегодня, 2 апреля, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства. Об этом сообщает APS.

Отмечается, что Бутефлика официально уведомил главу Конституционного совета о своем решении досрочно прекратить полномочия главы государства.

Реклама

Вчера Бутефлика заявил, что покинет пост к моменту истечения своего мандата 28 апреля.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления.

30 марта сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

26 марта начальник штаба армии Алжира потребовал, чтобы Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него.

Бутефлика уже согласился не баллотироваться на пятый срок на предстоящих выборах, которые были перенесены.

Протесты в Алжире начались в прошлом месяце после того, как Бутефлика, которого редко видели на публике после перенесенного в 2013 году инсульта, заявил, что планирует баллотироваться на новый срок.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Алжир, отставка, Абдельазиз Бутефлика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 