Парламент Ирана признал "террористами" Пентагон и армию США

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Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim.

Законопроект принят единогласно.

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Такой ход законодателей Ирана является ответом на ликвидацию 3 января посредством авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. За этой спецоперацией стояли США.

Ликвидация топ-военного из Ирана обострила до предела отношения США и Ирана: в Тегеране заявили, что отомстят.

Президент США Трамп ответил, что США уже выбрали 52 объекта в Иране для ударов, причем часть из них "важны для Ирана и иранской культуры".

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