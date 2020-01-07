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Парламент Ирана признал "террористами" Пентагон и армию США

Парламент Ирана признал "террористами" Пентагон и армию США - Фото
Фото: ЕРА
07.01.2020, 10:22

Законодатели Ирана направили дополнительные средства на обороноспособность: силы спецназа Аль-Кудс получат из казны эквивалент €200 млн евро

Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim.

Законопроект принят единогласно.

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Такой ход законодателей Ирана является ответом на ликвидацию 3 января посредством авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. За этой спецоперацией стояли США.

  • Ликвидация топ-военного из Ирана обострила до предела отношения США и Ирана: в Тегеране заявили, что отомстят.
  • Президент США Трамп ответил, что США уже выбрали 52 объекта в Иране для ударов, причем часть из них "важны для Ирана и иранской культуры".

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