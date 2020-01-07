Пентагон уточнил слова Трампа об ударе по объектам культуры Ирана

Американские военные "не будут нарушать законы вооруженных конфликтов", если нанесут удары по культурным объектам в Иране, о чем заявлял президент США Дональд Трамп, угрожая властям в Тегеране. Так глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос, действительно ли объекты культуры могут быть целью ударов, пишет Голос Америки.
Как уточнили в агентстве, международное право классифицирует атаки на такие объекты как военные преступления.
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По словам Трампа, террористам "разрешено" использовать фугасы на дорогах и взрывать людей, а США "не разрешается" трогать "их" культурные объекты. "Это так не работает", – пригрозил президент США.
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