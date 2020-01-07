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Пентагон уточнил слова Трампа об ударе по объектам культуры Ирана

Пентагон уточнил слова Трампа об ударе по объектам культуры Ирана - Фото
Иллюстративное фото из Сирии: ЕРА
07.01.2020, 08:06

Марк Эспер ушел от прямого ответа на вопрос, на самом ли деле США могут начать разрушать культурные объекты Ирана, если тот ударят "за Сулеймани"

Американские военные "не будут нарушать законы вооруженных конфликтов", если нанесут удары по культурным объектам в Иране, о чем заявлял президент США Дональд Трамп, угрожая властям в Тегеране. Так глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос, действительно ли объекты культуры могут быть целью ударов, пишет Голос Америки.

Как уточнили в агентстве, международное право классифицирует атаки на такие объекты как военные преступления.

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  • 3 января американский дрон нанес удар по цели в Багдаде, убив иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Ликвидация топ-военного из Ирана обострила до предела отношения США и Ирана.
  • В Тегеране заявили, что отомстят. Трамп ответил на это тем, что США уже выбрали 52 объекта в Иране для ударов, причем часть из них "важны для Ирана и иранской культуры".

По словам Трампа, террористам "разрешено" использовать фугасы на дорогах и взрывать людей, а США "не разрешается" трогать "их" культурные объекты. "Это так не работает", – пригрозил президент США.

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