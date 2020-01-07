Американским военным ограничили передвижения по Ираку

Армия США (фото - army.mil)

Руководство Ирака, чей парламент вчера принял резолюцию об отзыве военной помощи США, приказало начать подготовку к выводу иностранных войск с территории страны. Об этом заявил спикер главнокомандующего армии Ирака Абдель Карим Халаф, пишет Al Arabiya.

С сегодняшнего дня для военных международной коалиции во главе с США вводятся ограничения на передвижения по суше и в воздухе Ирака.

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По словам Халафа, власти страны рассчитывают в будущем лишь на консультации международной коалиции и тренировки иракских военных, а также на сделки по поставкам оружия.

Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после нашумевшей ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

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