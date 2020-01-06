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Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями за вывод войск США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
06.01.2020, 09:57

Президент США потребовал возмещения стоимости объектов в Ираке, построенных силами американских военных

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад предпримет в отношение США "враждебные действия". Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник, 6 января, передает USA Today. 

Отмечается, что речь идет о требовании иракского парламента вывести американские войска из страны.

По словам Трампа, санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака.

США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент.

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