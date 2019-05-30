Парламент Израиля объявил о самороспуске

Израиль, Кнессет (фото - EPA)

В ночь на 30 мая парламент Израиля (Кнессет) проголосовал за законопроект о самороспуске. Об этом сообщает местное издание NEWSru.co.il.

Депутаты поддержали решение большинством голосов.

Решение о самороспуске Кнессета приняли, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров в 42-дневный период. Он не договорился с ортодоксальным блоком Яхадут ха-Тора и партией русскоязычных израильтян Наш дом - Израиль во главе с экс-министром обороны Авигдором Либерманом по законопроекту о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи.

Первые в истории Израиля повторные парламентские выборы пройдут 17 сентября.

Вчера, 29 мая, парламент Латвии на специальном заседании избрал нового президента страны.