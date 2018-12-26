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26.12.2018, 23:53

Парламент Израиля решил самораспуститься

Парламент Израиля решил самораспуститься - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - flickr.com/photos/israelipm)

Досрочные выборы в Кнессет назначены на 9 апреля

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Парламент Израиля 26 декабря проголосовал за самороспуск - принятие соответствующего закона поддержали 102 из 120 депутатов Кнессета. Досрочные парламентские выборы назначены на 9 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Со 2 января Кнессет уходит на "предвыборные каникулы".

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По данным израильских СМИ, Кнессет 20 созыва был одним из наиболее стабильных - он просуществовал более трех лет и восьми месяцев. Правительство Биньямина Нетаньяху, которое с момента принятия закона о роспуске парламента является переходным, просуществует полных четыре года (то есть еще около двух месяцев). С этого момента правительство не имеет права назначать высокопоставленных чиновников. В политической системе полагают, что не менее 40 депутатов, работавших в Кнессете, не будут переизбраны.

Причиной роспуска парламента стала, в частности, напряженность внутри правящей коалиции. После ухода со своего поста министра обороны Авигдора Либермана, Нетаньяху мог рассчитывать лишь на небольшой перевес в свою пользу в Кнессете. Кроме того, сам премьер подвергался критике в связи с обвинениями в коррупции.

13 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение ХАМАС о "перемирии". Против его решения выступили министр обороны Либерман, еще трое министров, а также израильтяне, живущие вблизи Сектора Газа, которые выступают за продолжение борьбы с палестинцами.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, кнессет
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