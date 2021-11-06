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Парламент Португалии второй раз поддержал легализацию эвтаназии

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06.11.2021, 12:55
Парламент Португалии второй раз поддержал легализацию эвтаназии - Фото
Голосование за закон об эвтаназии в парламенте Португалии (Фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES)

Парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии, утвердив пересмотренный после возражений Конституционного суда законопроект. Об этом сообщает Politico.

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Голосование по легализации эвтаназии прошло в парламенте Португалии в пятницу, 5 ноября 2021 года. Закон поддержали 138 депутатов, против выступили 84, пятеро воздержались.

Конституционный суд заблокировал первичный вариант закона как слишком расплывчатый. В обновленном документе разъясняются обстоятельства, при которых врачи могут оказывать помощь в уходе из жизни "пациентам с тяжелыми, неизлечимыми и необратимыми состояниями".

Если президент Португалии Марсело Ребело де Соуза не наложит вето на законопроект, или не отправит его на дальнейшую оценку в Конституционный суд, Португалия присоединится группе стран, где разрешена эвтаназия. Сейчас в нее входят Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Канада. Завтра, 7 ноября, закон о легализации эвтаназии вступит в силу в Новой Зеландии. В Швейцарии, Германии, восьми штатах США и в округе Колумбия разрешена помощь при самоубийстве неизлечимо больных пациентов.

Читайте также: Укол милосердия. Легализация эвтаназии в Украине: за и против

Денис Юдин
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эвтаназия португалия
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