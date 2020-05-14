Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Парламентские выборы в ФРГ из-за вируса могут пройти дистанционно - Spiegel

Парламентские выборы в ФРГ из-за вируса могут пройти дистанционно - Spiegel - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.05.2020, 12:49

С предложением провести выборы онлайн выступили местные партии, сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве

В Германии допускают, что порядок проведения избирательной кампании могут изменить и провести их удаленно, если выборы будут проходить в период эпидемии коронавируса. С такой инициативой выступили в Социал-демократической партии и у "Зеленых" . Об этом сообщает местное онлайн-издание Spiegel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, нововведения предусматривают дистанционное проведение партийных собраний, на которых обычно утверждаются списки кандидатов, участвующих в выборах в Бундестаг. Кроме того, политики предлагают проводить само голосование по почте, а презентации кандидатов показывать в режиме видеоконференций. 

Инициатива еще рассматривается в правительстве. По действующему законодательству выборы в немецкий парламент должны состояться в 2021 году, их точная дата пока неизвестна.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • 6 апреля глава партии Слуги народа Александр Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября текущего года.
  • 7 мая в Польше президентские выборы перенесли на более поздний срок.

Читайте также: Минцифра начала работу над проектом электронного голосования

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
Германия выборы голосование коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 