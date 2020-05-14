Парламентские выборы в ФРГ из-за вируса могут пройти дистанционно - Spiegel

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В Германии допускают, что порядок проведения избирательной кампании могут изменить и провести их удаленно, если выборы будут проходить в период эпидемии коронавируса. С такой инициативой выступили в Социал-демократической партии и у "Зеленых" . Об этом сообщает местное онлайн-издание Spiegel.

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В частности, нововведения предусматривают дистанционное проведение партийных собраний, на которых обычно утверждаются списки кандидатов, участвующих в выборах в Бундестаг. Кроме того, политики предлагают проводить само голосование по почте, а презентации кандидатов показывать в режиме видеоконференций.

Инициатива еще рассматривается в правительстве. По действующему законодательству выборы в немецкий парламент должны состояться в 2021 году, их точная дата пока неизвестна.

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6 апреля глава партии Слуги народа Александр Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября текущего года.

7 мая в Польше президентские выборы перенесли на более поздний срок.

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