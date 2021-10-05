Партия Саакашвили анонсирует протесты в Грузии. Будет требовать его освобождения

Представители оппозиционной партии Единое национальное движение анонсируют масштабные протесты с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и назначить досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает сайт Грузия online.

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Член партии, депутат парламента Леван Хабеишвили анонсирует акции протеста в Тбилиси.

"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции... Мы обязательно продолжим борьбу", – отметил депутат.

По его словам, сторонники Саакашвили будут "мирно и спокойно ждать развития событий".

Леван Хабеишвили сообщил, что ему не разрешили навестить Саакашвили с тюрьме, так как глава парламента не издал соответствующий приказ.

Также сайт сообщает, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишен права на телефонные звонки. Адвокаты утверждают, что ему запрещено связываться по телефону с журналистами и с членами семьи.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021 года Саакашвили приехал в Грузию из Киева после восьми лет отсутствия. Он записал видеообращение, в котором призывал граждан Грузии прийти на выборы 2 октября, а 3 октября – выйти на улицы и защитить их результаты. В Грузии его задержали и поместили в изолятор Руставской колонии недалеко от Тбилиси.

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Виктория Найдёнова

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