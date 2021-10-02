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Саакашвили написал письмо из тюрьмы: обвиняет Путина, призывает идти на выборы

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 10:35
Саакашвили написал письмо из тюрьмы: обвиняет Путина, призывает идти на выборы - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Задержанный вчера третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют "по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина". Также в письме, опубликованном в Facebook политика, он призывает граждан Грузии идти на местные выборы. 

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"Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал", – говорится в письме Саакашвили, перевод которого опубликован на его странице в соцсети.

Он просит "всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума": "Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках".

Саакашвили написал письмо из тюрьмы: обвиняет Путина, призывает идти на выборы

Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция называет их "референдумом", поскольку считает, что граждане должны объявить правительству вотум недоверия и выйти на протесты в случае фальсификаций.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
  • 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
    • В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.
    • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. 
    Владислав Сердюк
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    письмо михаил саакашвили
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