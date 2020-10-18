Партизанский марш в Беларуси. В центр Минска опять стягивают спецтехнику: видео

Многотысячная колонна людей движется в центр столицы Беларуси, их основное требование – отставка Лукашенко

В Беларуси проходит 71-й день протестов, на сегодня в столице страны запланирован Партизанский марш. Уже с самого утра к центру Минска начали стягивать силовиков и спецтехнику, передает TUT.by.

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На сегодняшний марш собралось несколько тысяч людей и беларусы еще продолжают подходить. На 15:00 колонна выросла до 5000 человек. Они требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных, а также расследования преступлений силовиков.

Силовики окружили стеллу металлическими ограждениями и сами встали в оцепление. Следственный комитет РБ обратился к беларусам через telegram-канал, призвав их "не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, думать о последствиях действий и быть благоразумными".

Помимо этого, в столице республики вновь наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, а местный метрополитен закрыл на вход и выход ряд центральных станций.

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Дарья Мостовая

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