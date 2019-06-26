Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 21:51

ПАСЕ и со второй попытки не выбрала Слуцкого вице-президентом

ПАСЕ и со второй попытки не выбрала Слуцкого вице-президентом - Фото
Леонид Слуцкий (фото - EPA)

Голосование было тайным

Депутата Госдумы РФ кандидата от российской делегации в ПАСЕ Леонида Слуцкого со второй попытки не выбрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Результаты повторного тайного голосования были объявлены сегодня, 26 июня, вечером.

По результатам первого голосования представитель РФ не получил квалификационного большинства голосов. Теперь для избрания на должность ему было необходимо набрать простое большинство.

Сегодня утром была первая попытка избрать Слуцкого - за него проголосовали 101 из 197 членов ПАСЕ. Первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила: "Это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий.Именно он организовывал скандальную поездку Аграмонта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом".

Сегодня избрали нового генерального секретаря Совета Европы - им станет действующий заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пасе, леонид слуцкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 