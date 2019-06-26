ПАСЕ и со второй попытки не выбрала Слуцкого вице-президентом

Леонид Слуцкий (фото - EPA)

Депутата Госдумы РФ кандидата от российской делегации в ПАСЕ Леонида Слуцкого со второй попытки не выбрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Результаты повторного тайного голосования были объявлены сегодня, 26 июня, вечером.

По результатам первого голосования представитель РФ не получил квалификационного большинства голосов. Теперь для избрания на должность ему было необходимо набрать простое большинство.

Сегодня утром была первая попытка избрать Слуцкого - за него проголосовали 101 из 197 членов ПАСЕ. Первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила: "Это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий.Именно он организовывал скандальную поездку Аграмонта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом".

Сегодня избрали нового генерального секретаря Совета Европы - им станет действующий заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.