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Патриарх Варфоломей заболел COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 20:52
Патриарх Варфоломей заболел COVID-19 - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - EPA)

Вселенский патриарх Варфоломей получил положительный результат теста на COVID-19. В пресс-службе патриархата в Стамбуле сообщили, что у него легкие симптомы заболевания, передает Ekathimerini.

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81-летнего патриарха немедленно отправили на обследование в центральную стамбульскую больницу. Его общее состояние оказалось довольно хорошим, пишет издание.

Пресс-служба добавила, что Варфоломей полностью вакцинирован от коронавируса. Он также недавно перенес успешную операцию по установке сердечного стента в Нью-Йорке.

"Вселенский патриарх благодарит всех за интерес к состоянию его здоровья и призывает каждого следовать рекомендациям врачей и научных экспертов. Он также призывает тех, кто еще не вакцинирован, пойти и сделать это ради себя и общества", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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варфоломей коронавирус
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