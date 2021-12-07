Варфоломей: Мечта "российских братьев" – управлять православием, но этого никогда не будет
Вселенский патриарх Варфоломей ответил на обвинения россиян в "расколе" – "если он и есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут управлять мировым православием. Об этом он сказал журналистам в Стамбуле, передает LB.ua.
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Варфоломей отметил, что вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад – "в течение прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную церковь".
"Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями (Александрийской, Греческой, Кипрской и Константинопольской, – ред.)", – сказал вселенский патриарх, добавив, что раскол Россия начала в 2016-м, отказавшись от участия во всеправославном соборе.
Он также заявил, что "мечта наших российских братьев – управлять мировым православием", но этого никогда не произойдет, потому что каноны и все действия православной церкви веками отдали первенство Константинополю, эта структура "зацементирована", зафиксирована и постоянна. По его словам, Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных, а российская церковь всегда будет пятой.
Он добавил, что переход общин от Московского патриархата к ПЦУ "еще раз доказывает, что украинцы хотят иметь собственную церковь, которая не зависит от Москвы". По его словам, это подтверждается и противостоянием Украины и РФ на политическом уровне.
"Конечно, это видит Москва, ее это еще больше злит. Как результат, на меня выливают еще больше грязи. Но это не ужасно. Пусть таким образом они успокаиваются", – сказал Варфоломей.
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- ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, а 5 января 2019-го Варфоломей подписал томос. 6 января рукописную версию документа официально вручили митрополиту Епифанию.
- РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
- 21 августа 2021-го Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.
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