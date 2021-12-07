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Варфоломей: Мечта "российских братьев" – управлять православием, но этого никогда не будет

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 18:29
Варфоломей: Мечта
Вселенский патриарх Варфоломей (фото - pomisna.info)

Вселенский патриарх Варфоломей ответил на обвинения россиян в "расколе" – "если он и есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут управлять мировым православием. Об этом он сказал журналистам в Стамбуле, передает LB.ua.

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Варфоломей отметил, что вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад – "в течение прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную церковь".

"Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями (Александрийской, Греческой, Кипрской и Константинопольской, – ред.)", – сказал вселенский патриарх, добавив, что раскол Россия начала в 2016-м, отказавшись от участия во всеправославном соборе.

Он также заявил, что "мечта наших российских братьев – управлять мировым православием", но этого никогда не произойдет, потому что каноны и все действия православной церкви веками отдали первенство Константинополю, эта структура "зацементирована", зафиксирована и постоянна. По его словам, Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных, а российская церковь всегда будет пятой.

Он добавил, что переход общин от Московского патриархата к ПЦУ "еще раз доказывает, что украинцы хотят иметь собственную церковь, которая не зависит от Москвы". По его словам, это подтверждается и противостоянием Украины и РФ на политическом уровне.

"Конечно, это видит Москва, ее это еще больше злит. Как результат, на меня выливают еще больше грязи. Но это не ужасно. Пусть таким образом они успокаиваются", – сказал Варфоломей.

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СПРАВКА. 5 января 2019 года в Стамбуле Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года". По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела. РПЦ после подписания томоса заявила, что Варфоломей таким образом "вступил в раскол".
  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, а 5 января 2019-го Варфоломей подписал томос. 6 января рукописную версию документа официально вручили митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
  • 21 августа 2021-го Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.

Читайте также: Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Оксана Житнюк
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