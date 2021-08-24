Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили
24.08.2021, 22:03
Вселенский патриарх Варфоломей (фото - facebook.com/DUKHOVNYY.FRONT)
Вселенский патриарх Варфоломей завершил свой визит в Киев и отбыл из Украины. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.
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"Украинский народ — благородный и гордый народ, и он не хочет и не может жить под ярмом. Вот почему люди хотели независимости, пока не получили ее. И они хотели свою независимую поместную церковь, которую они также получили по Божьей милости", – сказал Варфоломей, сообщает Духовный фронт Украины.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 20 августа Вселенский патриарх прибыл в Украину.
- В Киеве он встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы.
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