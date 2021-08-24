Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Вселенский патриарх Варфоломей завершил свой визит в Киев и отбыл из Украины. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

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"Украинский народ — благородный и гордый народ, и он не хочет и не может жить под ярмом. Вот почему люди хотели независимости, пока не получили ее. И они хотели свою независимую поместную церковь, которую они также получили по Божьей милости", – сказал Варфоломей, сообщает Духовный фронт Украины.

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Вадим Ребрина

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