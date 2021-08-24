UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 22:03
Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили - Фото
Вселенский патриарх Варфоломей (фото - facebook.com/DUKHOVNYY.FRONT)

Вселенский патриарх Варфоломей завершил свой визит в Киев и отбыл из Украины. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украинский народ — благородный и гордый народ, и он не хочет и не может жить под ярмом. Вот почему люди хотели независимости, пока не получили ее. И они хотели свою независимую поместную церковь, которую они также получили по Божьей милости", – сказал Варфоломей, сообщает Духовный фронт Украины. 

Читайте также: Варфоломей: В УПЦ МП не знают, что такое автокефалия и каноны



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
религия варфоломей пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 