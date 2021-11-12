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Московский патриархат в Киеве собрался "решать украинский вопрос": в ПЦУ отреагировали

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12.11.2021, 17:11
Московский патриархат в Киеве собрался
Митрополит Онуфрий (в центре) (Фото – пресс-служба УПЦ МП)

В Киево-Печерской лавре прошла конференция церквей Московского патриархата, представители которого заявили о необходимости "решать украинский вопрос" на всеправославном соборе. Заместитель главы Управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратий Зоря отреагировал – напомнил, что такой собор уже состоялся, но МП в нем не участвовал.

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Вчера, 11 ноября, в Киево-Печерской лавре прошла конференция священнослужителей Московского патриархата, на которой глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил о "кризисе в мировом православии", якобы возникшем после создания ПЦУ.

"Только путем созыва собраний предстоятелей поместных церквей, а возможно и всеправославного собора, можно найти выход из тяжелого кризиса, который поставил мировое православие на грань раскола", – заявил Онуфрий.

Митрополит УПЦ МП Антоний тоже пожаловался на "антиканонические действия" патриарха Варфоломея, "украинских раскольников" и заявил о необходимости "решать украинский вопрос" на вселенском соборе.

При этом Российская православная церковь и УПЦ МП как ее часть в 2016 году отказались от участия во всеправославном соборе, созванном Варфоломеем.

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря прокомментировал эти заявления Московского патриархата, напомнив – всеправославный собор уже был, однако к "решению вопроса" можно будет перейти, когда Российская церковь официально присоединится к решениям предыдущего собора, в котором отказалась участвовать.

"Как они себе это представляют? Чтобы все церкви согласились делать вид, что до сих пор всеправославный собор не состоялся?" – написал Зоря.

Московский патриархат в Киеве собрался "решать украинский вопрос": в ПЦУ отреагировали

  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 
  • 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
  • 21 августа 2021-го вселенский патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.

Читайте также: Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Денис Юдин, Оксана Житнюк
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