Пекин батогом и пряником ассимилирует тибетцев – китаевед

Далай-лама во время визита в Цюрих, 25 августа 2024 года (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Все этнические меньшинства в Китае, включая тибетцев, находятся под строгим государственным контролем и подвергаются политике ассимиляции в рамках построения "единой китайской нации". Об этом говорится в комментарии к материалу. LIGA.net, рассказала член правления Украинской ассоциации китаеведения Вита Голод.

Пекин применяет метод "кнута и пряника", подчеркнула она.

По ее словам, это проявляется в ограничении свободы вероисповедания, передвижения, постоянном присутствии войск в Тибете и развитой системе цифрового наблюдения. В то же время власти активно развивают регион, инфраструктуру, борются с бедностью, модернизируют деревни – эти инициативы часто сопровождаются разрушением исторических памятников и культурной китаизацией тибетцев.