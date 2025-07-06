Пекин батогом и пряником ассимилирует тибетцев – китаевед
Все этнические меньшинства в Китае, включая тибетцев, находятся под строгим государственным контролем и подвергаются политике ассимиляции в рамках построения "единой китайской нации". Об этом говорится в комментарии к материалу. LIGA.net, рассказала член правления Украинской ассоциации китаеведения Вита Голод.
Пекин применяет метод "кнута и пряника", подчеркнула она.
По ее словам, это проявляется в ограничении свободы вероисповедания, передвижения, постоянном присутствии войск в Тибете и развитой системе цифрового наблюдения. В то же время власти активно развивают регион, инфраструктуру, борются с бедностью, модернизируют деревни – эти инициативы часто сопровождаются разрушением исторических памятников и культурной китаизацией тибетцев.
"Все религии в Китае, в том числе буддизм, ислам и христианство, должны соответствовать социальной среде и культурным традициям государства. Это означает политику китаизации всех религий", – сказала Голод.
- Далай-ламе XIV исполняется 90 лет 6 июля. Тибетская эмиграция и власти в Пекине спорят о том, кто имеет право определить, где переродится следующий духовный лидер тибетцев – на территории тибетских беженцев в Индии или на территории Тибета, контролируемого Китаем. Влияние на Далай-ламу позволит Пекину эффективнее контролировать Тибет.