Пекін батогом і пряником асимілює тибетців – китаєзнавиця
Усі етнічні меншини в Китаї, включно з тибетцями, перебувають під суворим державним контролем і підпадають під політику асиміляції в межах побудови "єдиної китайської нації". Про це в коментарі для матеріалу LIGA.net розповіла членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.
Пекін застосовує метод батога і пряника, наголосила вона.
За її словами, це проявляється в обмеженні свободи віри, пересування, постійній присутності військ у Тибеті та розвиненій системі цифрового спостереження. Водночас влада активно розвиває регіон, інфраструктуру, долає бідність, модернізує села – ці ініціативи часто супроводжують руйнування історичних пам’яток і культурна китаїзація тибетців.
"Усі релігії в Китаї, зокрема буддизм, іслам і християнство, мають відповідати соціальному середовищу та культурним традиціям держави. Це означає політику китаїзації всіх релігій", – сказала Голод.
- Далай-ламі XIV 6 липня виповнюється 90 років. Тибетська еміграція та влада у Пекіні сперечаються, хто має право визначити, де переродиться наступний духовний лідер тибетців – на території тибетців-утікачів в Індії чи на території Тибету, яку контролює Китай. Вплив на далай-ламу дасть змогу Пекіну ефективніше контролювати Тибет.