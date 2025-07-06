Пекін батогом і пряником асимілює тибетців – китаєзнавиця

Далай-лама під час візиту до Цюриха, 25 серпня 2024 року (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Усі етнічні меншини в Китаї, включно з тибетцями, перебувають під суворим державним контролем і підпадають під політику асиміляції в межах побудови "єдиної китайської нації". Про це в коментарі для матеріалу LIGA.net розповіла членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

Пекін застосовує метод батога і пряника, наголосила вона.

За її словами, це проявляється в обмеженні свободи віри, пересування, постійній присутності військ у Тибеті та розвиненій системі цифрового спостереження. Водночас влада активно розвиває регіон, інфраструктуру, долає бідність, модернізує села – ці ініціативи часто супроводжують руйнування історичних пам’яток і культурна китаїзація тибетців.

"Усі релігії в Китаї, зокрема буддизм, іслам і християнство, мають відповідати соціальному середовищу та культурним традиціям держави. Це означає політику китаїзації всіх релігій", – сказала Голод.