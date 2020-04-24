Пентагон: На эсминце ВМС США в Карибском море произошла вспышка коронавируса

USS Kidd DDG-100 (Фото: US Navy)

Сегодня, 24 апреля, в Пентагоне подтвердили информацию о вспышке коронавируса на борту эсминца Kidd ВМС США, находящегося в Карибском море. Об этом сообщает Голос Америки.

В Минобороны США сообщили, что одного из зараженных моряков эвакуировали с корабля для оказания медицинской помощи. Эсминец прекратил все операции и сейчас возвращается в базу.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил информацию о вспышке на борту эсминца Kidd, первым о которой сообщило агентство Reuters. Источники Reuters в администрации США рассказали, что коронавирус был выявлен более чем у десяти моряков.

Отмечается, что вспышка произошла на борту эсминца, выполнявшего миссию по борьбе с контрабандой наркотиков в Карибском бассейне.

Kidd – один из новых кораблей, направленных администрацией президента США Дональда Трампа в Карибский бассейн для борьбы с наркокартелями.

В конце марта-начале апреля на авианосце "Теодор Рузвельт" заразились 100 моряков.

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