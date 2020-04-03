Коронавирус на авианосце. ВМС США уволили капитана, который просил спасти солдат

Авианосец Теодор Рузвельт (Фото - EPA)

ВМС США уволили капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьера, который просил оказать экстренную помощь экипажу в связи со вспышкой коронавируса на борту. Об этом пишет Русская служба BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

И.о. министра ВМС США Томас Модли объяснил увольнение тем, что капитан "поднял тревогу без причин", и утечкой информации в СМИ.

"Я не пытаюсь предположить, что он намеренно допустил утечку информации. Это появилось в San Francisco Chronicle. Для нас всех это стало большой неожиданностью, и я этот документ (рапорт о заражении, - ред.) увидел впервые в газете. Но могу сказать, что он послал это письмо довольно широко. И делая это, он не подумал о том, как предотвратить утечку, что, по моему мнению, было его обязанностью", - сказал он.

Читайте также: Почему лайнер стал инкубатором коронавируса – объясняют ученые

На запрос журналистов о том, сколько моряков больны COVID-19, в ВМС не ответили, заявив, что не раскрывают сведения о боеготовности своих подразделений.

В конце марта-начале апреля капитан рапортировал, что заразились 100 моряков. Он просил эвакуировать моряков и оставить на корабле 40-50 человек, поскольку считает, что на борту невозможно обеспечить карантин для 4000 человек.

"Теодор Рузвельт" бросил якорь у острова Гуам, где находится США. С авианосца сняли уже 1000 человек, COVID-19 подтвержден у 25 членов экипажа, эвакуация продолжается.

Читайте также: Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые