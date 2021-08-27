Пентагон опроверг свое сообщение о втором взрыве в Кабуле

Пентагон заявил, что в четверг в Кабуле произошел только один взрыв – у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Американские военные опровергли свое первоначальное сообщение о еще одном взрыве возле отеля Baron, сообщает CNN.

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"Я могу подтвердить, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним. Был один террорист-смертник. Мы не знает, почему была предоставлена неправильная информация", – сказал репортерам генерал-майор Уильям Тейлор, заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям.

По его словам, раненые вчера американские военные были эвакуированы на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, их госпитализировали.

По данным Пентагона, по меньшей мере 18 американских военнослужащих были ранены в результате нападения и еще 13 были убиты.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные все еще планируют завершить свою миссию в Афганистане к 31 августа.

Правительство Великобритании объявило, что среди погибших в результате вчерашнего нападения в Кабуле были два британских гражданина и ребенок одного из граждан, сообщает BBC.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.

О еще одном взрыве в или возле отеля Baron сообщил вчера в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.







Вадим Ребрина

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