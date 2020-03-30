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Пентагон запретил военным базам раскрывать данные о распространении коронавируса

Пентагон запретил военным базам раскрывать данные о распространении коронавируса - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)
30.03.2020, 21:49

Министерство обороны США запретило военным базам раскрывать данные о распространении коронавируса

Министерство обороны США распространило приказ военным базам прекратить предоставлять прессе и общественности информацию о количество случаев COVID-19 в армии, ссылаясь на соображения оперативной безопасности – чтобы враги Америки не знали об уязвимости Вооруженных сил США. Об это сообщает NBC News.

Представитель Пентагона Джонатан Рат Хоффман заявил, что военные продолжат сообщать об общем количество случаев заболевания коронавирусом, но не будет обнародовать конкретные цифры, относящиеся к каждой базе.

По данным Пентагона, по состоянию на 5 часов утра 30 марта в армии США у 569 военнослужащих диагностирован COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что на двух авианосцах ВМФ США выявлены случаи COVID-19.

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Медведева Наталия
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