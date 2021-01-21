Перед уходом. Трамп оставил Байдену "очень щедрое письмо"

Президент США Джо Байден заявил, что перед тем как покинуть Белый дом экс-президент Дональд Трамп оставил ему прощальное "очень щедрое" письмо. Его содержание новый глава государства решил обнародовать чуть позже, передает CNN.

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"Президент написал очень щедрое письмо. Поскольку оно было личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним, но это было щедро", – подчеркнул Байден.

По словам одного из помощников Трампа, это была "личная записка", в которой бывший президент помолился об успехе страны и новой администрации, которая позаботится о США. Самое написание письма было одним из пунктов Трампа, которые он выполнил накануне своего ухода, отметил чиновник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала письмо "одновременно щедрым и любезным", а Трамп в прощальной речи пожелал новой администрации "удачи и больших успехов".

20 января 2021 года Трамп отказался помиловать себя, но подписал указ о помиловании 73 человек.

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Дарья Мостовая

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