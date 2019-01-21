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21.01.2019, 15:57

Переговоры с людьми Трампа о башне в Москве не вели - Песков

Переговоры с людьми Трампа о башне в Москве не вели - Песков - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Секретарь Владимира Путина утверждает, что ничего не знает о том, кто и как в США держал под контролем проект строительства "Башни Трампа" в Москве

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Реагируя на развивающийся в США скандал с историей о бизнес-делах Дональда Трампа с Россией во время его избирательной кампании, в Кремле заявили, что они якобы не общались ни с кем из американцев насчет строительства Trump Tower в Москве. Кроме того, у Владимира Путина якобы не располагают информацией, держал ли нынешний президент США этот проект под личным контролем, пишет Голос Америки.

"В Кремле вообще не было общения ни с кем по поводу строительства этой башни", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

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В декабре 2018 года Песков рассказал прокремлевским СМИ, что на его электронную почту с общедоступным адресом приходили письма за подписью на то время адвоката Трампа Майкла Коэна с просьбами организовать встречу с тогдашним главой АП РФ Сергеем Ивановым или с ним самим ради поддержки проекта Trump Tower Moscow.

Песков якобы показал эти письма журналистам кремлевского пула в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.

По его словам, представитель Кремля "позвонил тогда авторам сообщения и пояснил", что АП РФ "вопросами строительства не занимается", якобы посоветав американцам отправиться на Петербургский экономический форум.

"Кроме этого, ничего не было. А кто там держал под контролем какие вопросы – Трамп лично или кто-то у Трампа, откуда нам это знать. Это, наверно, виднее знать самим американцам и президенту США", – сказал пресс-секретарь Путина.

Расследование связей Трамп-РФ ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Теги: российское дело, Майкл Коэн, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, кремль, вмешательство, реакция, trump tower
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