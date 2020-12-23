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Перепутали. В Непале авиакомпания доставила пассажиров не в тот аэропорт – сюр

23.12.2020, 15:40
Перепутали. В Непале авиакомпания доставила пассажиров не в тот аэропорт – сюр - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

18 декабря в Непале одна из местных авиакомпаний Buddha Air совершила грубую ошибку – пилоты самолета посадили борт не в городе назначения, а в соседнем населенном пункте. Некоторые пассажиры заподозрили что-то неладное, только выйдя из самолета и зайдя в здание аэропорта, передает CNN.

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В тот день самолет вылетел из Катманду, планируя приземлиться в Покхаре, но вместо этого под конец полета курс был взят на Джанакпур. Расстояние между этими городам составляет около 400 км. 

По словам исполнительного директора авиакомпании Аста Баснет, путаница произошла из-за "отсутствия связи и несоблюдения подробных стандартных операционных процедур". Он пообещал, что после этого случая все пилоты пройдут дополнительную профессиональную переподготовку.

А пассажиры рейса все же попали в правильный пункт назначения, просто это случилось несколькими часами позже – этот же самолет доставил их в Покхару.

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Дарья Мостовая
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