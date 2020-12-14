"Скажи нет еде". В Японии авиапассажиров попросили отказаться от питания на борту

Японская авиакомпания Japan Airlines попросила пассажиров отказаться от принятия пищи во время перелетов. Предполагается, что благодаря этой мере получится сократить количество пищевых отходов, передает CNN.

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В авикомпании назвали такое предложение "этичным выбором" каждого пассажира, отметив, что отказ от еды на борту направлен не на сокращение расходов на питание, а на уменьшение несъеденных продуктов, которые выбрасываются после рейса.

Как уверяют сотрудники компании, многие пассажиры предпочитают спать во время перелетов или просто отказываются от питания, которое потом приходится выкидывать.

Сейчас опцию "скажи еде нет, спасибо" можно заказать по телефону или на сайте. В Japan Airlines надеются, что со временем она станет более популярной.

В ноябре 2020 года в Вооруженных силах Украины расширили возможности применения каталога питания.

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Дарья Мостовая

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