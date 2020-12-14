UA

"Скажи нет еде". В Японии авиапассажиров попросили отказаться от питания на борту

14.12.2020, 07:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Японская авиакомпания Japan Airlines попросила пассажиров отказаться от принятия пищи во время перелетов. Предполагается, что благодаря этой мере получится сократить количество пищевых отходов, передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В авикомпании назвали такое предложение "этичным выбором" каждого пассажира, отметив, что отказ от еды на борту направлен не на сокращение расходов на питание, а на уменьшение несъеденных продуктов, которые выбрасываются после рейса.

Как уверяют сотрудники компании, многие пассажиры предпочитают спать во время перелетов или просто отказываются от питания, которое потом приходится выкидывать.

Сейчас опцию "скажи еде нет, спасибо" можно заказать по телефону или на сайте. В Japan Airlines надеются, что со временем она станет более популярной.

Читайте также: В Европе могут запретить названия "вегетарианский бургер" и "сырный продукт"

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
самолет япония авиа еда

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 