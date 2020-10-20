В Европе могут запретить названия "вегетарианский бургер" и "сырный продукт"

По мнению местных фермеров, такие фразы вводят потребителей в заблуждение

На следующей неделе в Европейском парламенте решат судьбу наименований вегетарианской еды, а также продуктов из растительных заменителей – вроде сырных или йогуртных продуктов, пишет The Guardian.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Инициатива запретить называть продукты, которые обычно являются мясными, "вегетарианскими", а также растительные аналоги продуктов – "сырными" и "йогуртными", исходила от фермеров. По их мнению, потребители могут случайно купить не тот товар, не достаточно хорошо прочитав упаковку или меню.

Фермеры подчеркнули, что существование таких названий вводит людей в заблуждение и по сути является "культурным захватом мясной промышленности".

"Названия, которые используются для обозначения мясных изделий, должны принадлежать исключительно тем продуктам, в составе которых есть мясо", – говорится в сообщении.

Представители крупных европейских производств, в свою очередь, назвали такие обвинения и претензии "смехотворными", а также заявили, что такие изменения якобы будут мешать покупателям выбирать "более правильные с точки зрения экологии" продукты.

Читайте также: Украинец запустил продажу растительного мяса: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.